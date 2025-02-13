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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1786 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1786 Четвертый тип
Средняя цена 930 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1786 Четвертый тип
Средняя цена 870 $
Продажи
0 70

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1786
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1786
Средняя цена 75 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пенса 1786
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1786
Средняя цена 120 $
Продажи
0 10
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