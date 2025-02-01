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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1786 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 2 пенса 1786 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 2 пенса 1786 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1786
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1786 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 72070 проданному на аукционе Stack's Bowers за 100 USD. Торги состоялись 23 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1786 на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания 2 пенса 1786 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания 2 пенса 1786 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания 2 пенса 1786 на аукционе Goldberg - September 16, 2015
Великобритания 2 пенса 1786 на аукционе Goldberg - September 16, 2015
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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