Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1786 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Nomisma Spa
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал Пенни
- Год 1786
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1786 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 30249 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- VAuctions (1)
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Продавец Heritage
Дата 20 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 27 июня 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 марта 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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