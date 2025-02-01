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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1786 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Пенни 1786 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Пенни 1786 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Nomisma Spa

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Пенни
  • Год 1786
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1786 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 30249 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • VAuctions (1)
Великобритания Пенни 1786 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания Пенни 1786 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Великобритания Пенни 1786 на аукционе Nomisma - April 16, 2023
Продавец Nomisma
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Великобритания Пенни 1786 на аукционе Heritage - January 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1786 на аукционе Bruun Rasmussen - June 27, 2021
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 27 июня 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания Пенни 1786 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1786 на аукционе VAuctions - September 28, 2018
Продавец VAuctions
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1786 на аукционе Heritage - March 19, 2015
Великобритания Пенни 1786 на аукционе Heritage - March 19, 2015
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1786 на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1786 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Великобритания Пенни 1786 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1786 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Пенни 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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