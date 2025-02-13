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3 пенса 1786 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 3 пенса 1786 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 3 пенса 1786 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1786
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1786 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 2740 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 120 USD. Торги состоялись 7 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1786 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Великобритания 3 пенса 1786 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания 3 пенса 1786 на аукционе Heritage - November 6, 2014
Великобритания 3 пенса 1786 на аукционе Heritage - November 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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