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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1779 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1779 Четвертый тип
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1779 Четвертый тип
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 20

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1779
Средняя цена 190 $
Продажи
0 15
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