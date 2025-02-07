Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1779 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1779
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1779 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 21808 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9200 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец GINZA
Дата 10 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1432 $
Цена в валюте аукциона 210000 JPY
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2008
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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