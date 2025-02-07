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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1779 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1779 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1779 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1779
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1779 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 21808 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9200 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
892 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе GINZA - August 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1432 $
Цена в валюте аукциона 210000 JPY
Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе St James’s - October 19, 2023
Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе St James’s - October 19, 2023
Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 23, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 10, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - September 16, 2008
Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - September 16, 2008
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2008
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 26, 2006
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" на аукционе Künker - October 10, 2001
Продавец Künker
Дата 10 октября 2001
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1779 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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