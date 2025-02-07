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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1779 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Пенни 1779 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Пенни 1779 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Пенни
  • Год 1779
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1779 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 22750 проданному на аукционе Stack's Bowers за 220 USD. Торги состоялись 20 августа 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1779 на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1779 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1779 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1779 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1779 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1779 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1779 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1779 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1779 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1779 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1779 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1779 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1779 на аукционе Heritage - September 26, 2019
Великобритания Пенни 1779 на аукционе Heritage - September 26, 2019
Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 168 USD
Великобритания Пенни 1779 на аукционе Stack's - August 20, 2019
Великобритания Пенни 1779 на аукционе Stack's - August 20, 2019
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Великобритания Пенни 1779 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Пенни 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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