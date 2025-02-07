Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1779 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал Пенни
- Год 1779
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1779 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 22750 проданному на аукционе Stack's Bowers за 220 USD. Торги состоялись 20 августа 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 168 USD
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
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