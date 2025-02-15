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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1816 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1816 Большая голова
Средняя цена 620 $
Продажи
0 207
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1816 Большая голова Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1816
Средняя цена 270 $
Продажи
0 377
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1816 Гладкий гурт
Средняя цена 6700 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
6 пенсов 1816
Средняя цена 130 $
Продажи
0 257
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