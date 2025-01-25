Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1816 года. Гладкий гурт (Великобритания, Георг III)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1816
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1816 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 934 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 19000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF62 NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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