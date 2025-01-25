flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1816 года. Гладкий гурт (Великобритания, Георг III)

Разновидность: Гладкий гурт

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1816
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1816 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 934 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 19000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • DNW (3)
  • St James’s (1)
  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Великобритания 1 шиллинг 1816 на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF62 NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Великобритания 1 шиллинг 1816 на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
1269 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1816 на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1816 на аукционе DNW - March 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1816 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1816 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2010
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1816 на аукционе Stack's - November 12, 2009
Великобритания 1 шиллинг 1816 на аукционе Stack's - November 12, 2009
Продавец Stack's
Дата 12 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга III Монеты Великобритании 1816 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть