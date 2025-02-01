Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Серебряные монеты 1 шиллинг Георга III - Великобритания
1 шиллинг 1763
Год Знак Описание Продажи Продажи1763 1 263
1 шиллинг 1787-1798
Год Знак Описание Продажи Продажи1787 1 2391787 Без точек на аверсе 0 41787 Сердечки в гербе Ганновера 0 3341798 0 9
1 шиллинг 1816-1820
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1816 - 0 3771816 Гладкий гурт - 0 71817 23,031,000 2 3141817 Гладкий гурт - 0 211818 1,342,000 1 561819 - 0 1091820 7,975,000 2 149
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