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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Серебряные монеты 1 шиллинг Георга III - Великобритания

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1 шиллинг 1763

Год Знак Описание Продажи Продажи
1763 1 263
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1 шиллинг 1787-1798

Год Знак Описание Продажи Продажи
1787 1 2391787 Без точек на аверсе 0 41787 Сердечки в гербе Ганновера 0 3341798 0 9
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1 шиллинг 1816-1820

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1816 - 0 3771816 Гладкий гурт - 0 71817 23,031,000 2 3141817 Гладкий гурт - 0 211818 1,342,000 1 561819 - 0 1091820 7,975,000 2 149
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