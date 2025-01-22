Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1818 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,342,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1818
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1818 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 65619 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 28 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
959 $
Цена в валюте аукциона 850 CHF
Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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