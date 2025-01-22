flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1818 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1818 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 шиллинг 1818 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,342,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1818
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1818 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 65619 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • BAC (13)
  • CNG (2)
  • Davissons Ltd. (2)
  • DNW (4)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (4)
  • Holmasto (1)
  • London Coins (7)
  • NOONANS (3)
  • Numismatica Ars Classica (1)
  • Schulman (1)
  • Spink (5)
  • Stack's (2)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (5)
  • UBS (1)
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
959 $
Цена в валюте аукциона 850 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе BAC - November 5, 2024
Продавец BAC
Дата 5 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе AURORA - September 19, 2024
Продавец AURORA
Дата 19 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе Heritage - December 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе Holmasto - December 17, 2022
Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1818 на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга III Монеты Великобритании 1818 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть