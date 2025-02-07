flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1818 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1818
Средняя цена 7800 $
Продажи
1 117
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1818
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 153

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1818 Гурт "LVIII"
Средняя цена 1500 $
Продажи
3 365
Аверс
Реверс
1 крона 1818 Гурт "LIX"
Средняя цена 980 $
Продажи
1 304
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1818 Маленькая голова
Средняя цена 290 $
Продажи
0 193
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1818
Средняя цена 440 $
Продажи
1 56
Аверс
Реверс
6 пенсов 1818
Средняя цена 140 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1818
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1818
Средняя цена 100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пенса 1818
Средняя цена 70 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1818
Средняя цена 110 $
Продажи
0 12
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть