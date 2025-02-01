Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1818 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: St James’s Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,584
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 3 пенса
- Год 1818
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1818 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 3534 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 160 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2013.
Сохранность
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- St James’s (1)
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