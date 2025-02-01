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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1818 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 3 пенса 1818 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 3 пенса 1818 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: St James’s Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,584

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1818
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1818 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 3534 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 160 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2013.

Сохранность
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  • St James’s (1)
  • Teutoburger (2)
Великобритания 3 пенса 1818 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Великобритания 3 пенса 1818 на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность UNC PL
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Великобритания 3 пенса 1818 на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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