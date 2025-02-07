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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1818 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 2 пенса 1818 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 2 пенса 1818 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 2,376

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1818
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1818 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 71659 проданному на аукционе Stack's Bowers за 110 USD. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
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Великобритания 2 пенса 1818 на аукционе Roma Numismatics - August 18, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 18 августа 2022
Сохранность UNC PL
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Великобритания 2 пенса 1818 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Великобритания 2 пенса 1818 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PL63 PCGS
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Великобритания 2 пенса 1818 на аукционе Heritage - July 12, 2009
Великобритания 2 пенса 1818 на аукционе Heritage - July 12, 2009
Продавец Heritage
Дата 12 июля 2009
Сохранность MS62 NGC
Цена
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