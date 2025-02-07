Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1818 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 2,376
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 2 пенса
- Год 1818
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1818 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 71659 проданному на аукционе Stack's Bowers за 110 USD. Торги состоялись 21 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 18 августа 2022
Сохранность UNC PL
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PL63 PCGS
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
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