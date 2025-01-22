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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1818 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Пенни 1818 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Пенни 1818 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Agora Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,504

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Пенни
  • Год 1818
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1818 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 71660 проданному на аукционе Stack's Bowers за 460 USD. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
  • Stephen Album (1)
Великобритания Пенни 1818 на аукционе InAsta - October 9, 2024
Великобритания Пенни 1818 на аукционе InAsta - October 9, 2024
Продавец InAsta
Дата 9 октября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1818 на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Великобритания Пенни 1818 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания Пенни 1818 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность PL64 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания Пенни 1818 на аукционе CoinsNB - November 26, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1818 на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1818 на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1818 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Великобритания Пенни 1818 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1818 на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1818 на аукционе Russiancoin - November 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1818 на аукционе Stephen Album - September 12, 2015
Продавец Stephen Album
Дата 12 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1818 на аукционе Agora - June 23, 2015
Продавец Agora
Дата 23 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1818 на аукционе Heritage - July 25, 2013
Великобритания Пенни 1818 на аукционе Heritage - July 25, 2013
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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