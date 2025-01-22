Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1818 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Agora Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 9,504
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал Пенни
- Год 1818
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1818 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 71660 проданному на аукционе Stack's Bowers за 460 USD. Торги состоялись 21 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 12 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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