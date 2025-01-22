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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1787 года. Без точек на аверсе (Великобритания, Георг III)

Разновидность: Без точек на аверсе

Аверс монеты - 1 шиллинг 1787 года Без точек на аверсе - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 шиллинг 1787 года Без точек на аверсе - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1787
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1787 года. Без точек на аверсе. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 31634 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1787 на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
559 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1787 на аукционе Spink - November 10, 2020
Продавец Spink
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
1185 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1787 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1787 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1787 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

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