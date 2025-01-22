1 шиллинг 1787 года. Без точек на аверсе (Великобритания, Георг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1787 года. Без точек на аверсе. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 31634 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

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