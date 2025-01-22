Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1787 года. Без точек на аверсе (Великобритания, Георг III)
Разновидность: Без точек на аверсе
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1787
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1787 года. Без точек на аверсе. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 31634 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
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