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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1787 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1787 Лопата
Средняя цена 900 $
Продажи
4 341
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1787 Лопата
Средняя цена 740 $
Продажи
0 103

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1787
Средняя цена 120 $
Продажи
1 239
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1787 Без точек на аверсе
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1787 Сердечки в гербе Ганновера
Средняя цена 180 $
Продажи
0 334
Аверс
Реверс
6 пенсов 1787
Средняя цена 120 $
Продажи
0 172
Аверс
Реверс
6 пенсов 1787 Сердечки в гербе Ганновера
Средняя цена 100 $
Продажи
0 250
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