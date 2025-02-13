Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1798 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1798
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1798 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Spink UK за 24000 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 23 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
32532 $
Цена в валюте аукциона 24000 GBP
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Продавец Sovereign Rarities
Дата 27 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 14 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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