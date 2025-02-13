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1 шиллинг 1798 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1798 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 шиллинг 1798 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1798
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1798 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Spink UK за 24000 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1798 на аукционе Spink - January 23, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1798 на аукционе Spink - January 23, 2022
Продавец Spink
Дата 23 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
32532 $
Цена в валюте аукциона 24000 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1798 на аукционе New York Sale - January 12, 2022
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Великобритания 1 шиллинг 1798 на аукционе Sovereign Rarities - April 27, 2021
Продавец Sovereign Rarities
Дата 27 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1798 на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1798 на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1798 на аукционе New York Sale - January 14, 2021
Продавец New York Sale
Дата 14 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1798 на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2019
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1798 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1798 на аукционе Spink - March 27, 2018
Продавец Spink
Дата 27 марта 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1798 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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