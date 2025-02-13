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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1798 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1798 Лопата
Средняя цена 1600 $
Продажи
2 576
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1798 Лопата
Средняя цена 570 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
1/3 гинеи 1798 Первый тип
Средняя цена 290 $
Продажи
0 114

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1798
Средняя цена 26000 $
Продажи
0 9
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