Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1798 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1798
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1798 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 29626 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4935 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 15 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 13 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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