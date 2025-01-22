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1/2 гинеи 1798 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1798 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1798 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1798
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1798 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 29626 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4935 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе Morton & Eden - November 21, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 21 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе NOONANS - November 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе Heritage - September 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 12, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе Bruun Rasmussen - October 15, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 15 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе CNG - June 28, 2023
Продавец CNG
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе Coin Cabinet - February 20, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе Coin Cabinet - December 13, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 13 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе Heritage - October 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1798 "Лопата" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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