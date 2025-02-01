Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 кроны (Полукрона) 1816 года "Большая голова". Гладкий гурт (Великобритания, Георг III)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: St James’s Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1816
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1816 года "Большая голова". Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе St James’s Auction за 7800 GBP. Торги состоялись 28 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
9891 $
Цена в валюте аукциона 7800 GBP
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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