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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 кроны (Полукрона) 1816 года "Большая голова". Гладкий гурт (Великобритания, Георг III)

Разновидность: Гладкий гурт

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Фотография: St James’s Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1816
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1816 года "Большая голова". Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе St James’s Auction за 7800 GBP. Торги состоялись 28 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова" на аукционе St James’s - February 28, 2024
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
9891 $
Цена в валюте аукциона 7800 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова" на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова" на аукционе CNG - January 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 января 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова" на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова" на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова" на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова" на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2010
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность PROOF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова" на аукционе Spink - March 31, 2004
Продавец Spink
Дата 31 марта 2004
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1816 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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