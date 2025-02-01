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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Серебряные монеты 1/2 кроны (Полукрона) Георга III - Великобритания

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1/2 кроны (Полукрона) 1816-1817

Большая голова
Год Знак Описание Продажи Продажи
1816 0 2071816 Гладкий гурт 0 121817 0 5401817 Гладкий гурт 0 0
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1/2 кроны (Полукрона) 1817-1820

Маленькая голова
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1817 - 0 3761817 Гладкий гурт - 0 81818 2,905,000 0 1931819 4,790,000 1 2671820 2,397,000 0 831820 Гладкий гурт - 0 0
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