Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Серебряные монеты 1/2 кроны (Полукрона) Георга III - Великобритания
1/2 кроны (Полукрона) 1816-1817Большая голова
Год Знак Описание Продажи Продажи1816 0 2071816 Гладкий гурт 0 121817 0 5401817 Гладкий гурт 0 0
1/2 кроны (Полукрона) 1817-1820Маленькая голова
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1817 - 0 3761817 Гладкий гурт - 0 81818 2,905,000 0 1931819 4,790,000 1 2671820 2,397,000 0 831820 Гладкий гурт - 0 0
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