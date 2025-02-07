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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 кроны (Полукрона) 1817 года "Маленькая голова". Гладкий гурт (Великобритания, Георг III)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1817 года "Маленькая голова" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1817 года "Маленькая голова" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: St James’s Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1817
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1817 года "Маленькая голова". Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе St James’s Auction за 3800 GBP. Торги состоялись 28 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1817 "Маленькая голова" на аукционе St James’s - February 28, 2024
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
4819 $
Цена в валюте аукциона 3800 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1817 "Маленькая голова" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 12, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
1717 $
Цена в валюте аукциона 1350 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1817 "Маленькая голова" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 22, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1817 "Маленькая голова" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1817 "Маленькая голова" на аукционе London Coins - September 4, 2016
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1817 "Маленькая голова" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 23, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 23 сентября 2008
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1817 "Маленькая голова" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 7, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 мая 2008
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1817 "Маленькая голова" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность PROOF
Цена
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