Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 кроны (Полукрона) 1817 года "Маленькая голова". Гладкий гурт (Великобритания, Георг III)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: St James’s Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1817
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1817 года "Маленькая голова". Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе St James’s Auction за 3800 GBP. Торги состоялись 28 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (3)
- London Coins (1)
- Spink (1)
- St James’s (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
4819 $
Цена в валюте аукциона 3800 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
1717 $
Цена в валюте аукциона 1350 GBP
Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1817 "Маленькая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск