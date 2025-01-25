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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1817 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1817
Средняя цена 3000 $
Продажи
3 624
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1817
Средняя цена 1100 $
Продажи
1 490

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1817 Большая голова
Средняя цена 350 $
Продажи
0 540
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1817 Большая голова Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1817 Маленькая голова
Средняя цена 230 $
Продажи
0 376
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1817 Маленькая голова Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1817
Средняя цена 210 $
Продажи
2 314
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1817 Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
6 пенсов 1817
Средняя цена 360 $
Продажи
1 124
Аверс
Реверс
6 пенсов 1817 Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1817
Средняя цена 80 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1817
Средняя цена 140 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 пенса 1817
Средняя цена 85 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1817
Средняя цена 55 $
Продажи
0 6
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