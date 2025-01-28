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4 пенса (1 Грот) 1817 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1817 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1817 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,386

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1817
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1817 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 110 GBP. Торги состоялись 21 ноября 2019.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1817 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1817 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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