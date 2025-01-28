Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1817 года (Великобритания, Георг III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,386
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1817
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1817 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 110 GBP. Торги состоялись 21 ноября 2019.
Сохранность
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