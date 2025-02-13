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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1817 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 2 пенса 1817 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 2 пенса 1817 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 2,376

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1817
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1817 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 61258 проданному на аукционе Heritage Auctions за 108 USD. Торги состоялись 2 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1817 на аукционе Heritage - October 2, 2014
Великобритания 2 пенса 1817 на аукционе Heritage - October 2, 2014
Продавец Heritage
Дата 2 октября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 108 USD
Великобритания 2 пенса 1817 на аукционе Heritage - July 31, 2014
Великобритания 2 пенса 1817 на аукционе Heritage - July 31, 2014
Продавец Heritage
Дата 31 июля 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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