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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 кроны (Полукрона) 1817 года "Большая голова". Гладкий гурт (Великобритания, Георг III)

Разновидность: Гладкий гурт

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1817
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

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Где продать?

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