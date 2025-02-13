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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1817 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 3 пенса 1817 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 3 пенса 1817 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,584

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1817
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1817 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 260 GBP. Торги состоялись 15 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • TimeLine Auctions (2)
Великобритания 3 пенса 1817 на аукционе TimeLine Auctions - June 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Великобритания 3 пенса 1817 на аукционе TimeLine Auctions - June 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Великобритания 3 пенса 1817 на аукционе Heritage - December 21, 2017
Великобритания 3 пенса 1817 на аукционе Heritage - December 21, 2017
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1817 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1817 на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания 3 пенса 1817 на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1817 на аукционе Heritage - July 31, 2014
Великобритания 3 пенса 1817 на аукционе Heritage - July 31, 2014
Продавец Heritage
Дата 31 июля 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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