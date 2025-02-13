Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1817 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: TimeLine Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,584
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 3 пенса
- Год 1817
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1817 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 260 GBP. Торги состоялись 15 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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