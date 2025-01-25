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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1817 года. Гладкий гурт (Великобритания, Георг III)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 6 пенсов 1817 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 6 пенсов 1817 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1817
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1817 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 24132 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Великобритания 6 пенсов 1817 на аукционе Stack's - January 12, 2019
Великобритания 6 пенсов 1817 на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Великобритания 6 пенсов 1817 на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
1146 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 6 пенсов 1817 на аукционе Heritage - January 3, 2011
Великобритания 6 пенсов 1817 на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1817 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 6 пенсов 1817 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1817 на аукционе Spink - March 30, 2006
Продавец Spink
Дата 30 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена
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