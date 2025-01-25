Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1817 года. Гладкий гурт (Великобритания, Георг III)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 6 пенсов
- Год 1817
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1817 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 24132 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 2 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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