Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1817 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 10,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал Пенни
- Год 1817
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1817 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 62120 проданному на аукционе Heritage Auctions за 113 USD. Торги состоялись 11 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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