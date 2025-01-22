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Пенни 1817 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Пенни 1817 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Пенни 1817 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Пенни
  • Год 1817
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1817 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 62120 проданному на аукционе Heritage Auctions за 113 USD. Торги состоялись 11 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1817 на аукционе Bertolami - June 12, 2022
Продавец Bertolami
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания Пенни 1817 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Великобритания Пенни 1817 на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1817 на аукционе Heritage - July 31, 2014
Великобритания Пенни 1817 на аукционе Heritage - July 31, 2014
Продавец Heritage
Дата 31 июля 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1817 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 2, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1817 на аукционе Heritage - April 11, 2013
Великобритания Пенни 1817 на аукционе Heritage - April 11, 2013
Продавец Heritage
Дата 11 апреля 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

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