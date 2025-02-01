Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 кроны (Полукрона) 1820 года "Маленькая голова". Гладкий гурт (Великобритания, Георг III)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1820
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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