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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1806 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1806 Герб с подвязкой
Средняя цена 550 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
1/3 гинеи 1806 Второй тип
Средняя цена 310 $
Продажи
0 132
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