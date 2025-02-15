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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 гинеи 1806 года "Герб с подвязкой" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1806 года "Герб с подвязкой" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1806 года "Герб с подвязкой" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1806
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1806 года "Герб с подвязкой". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 1200 CHF. Торги состоялись 5 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе NOONANS - November 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
609 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
792 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе Sovereign Rarities - May 29, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе Coin Cabinet - March 14, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе St James’s - March 1, 2023
Продавец St James’s
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе Sovereign Rarities - June 28, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 28 июня 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе Coin Cabinet - February 27, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU55 NGC
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Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - December 14, 2020
Продавец Spink
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1806 "Герб с подвязкой" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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