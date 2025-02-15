Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 гинеи 1806 года "Герб с подвязкой" (Великобритания, Георг III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1806
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1806 года "Герб с подвязкой". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 1200 CHF. Торги состоялись 5 июля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 28 июня 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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