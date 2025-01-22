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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1791 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1791 Лопата
Средняя цена 800 $
Продажи
1 232
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1791 Лопата
Средняя цена 710 $
Продажи
0 43
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