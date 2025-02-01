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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1791 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1791 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1791 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1791
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1791 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 63443 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 17 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе Nihon - December 15, 2024
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
1301 $
Цена в валюте аукциона 200000 JPY
Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - November 10, 2024
Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - November 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе Heritage - April 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе Heritage - March 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе Stack's - February 25, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе Heritage - February 18, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1791 "Лопата" на аукционе Heritage - February 18, 2021
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

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