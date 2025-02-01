Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1791 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1791
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1791 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 63443 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 17 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Cayón (1)
- CNG (1)
- DNW (3)
- Frühwald (1)
- Goldberg (3)
- Heritage (11)
- Istra Numizmatika d.o.o. (1)
- London Coins (3)
- Morton & Eden (1)
- Nihon (1)
- NOONANS (1)
- SINCONA (5)
- Spink (6)
- Stack's (2)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
- UBS (1)
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
1301 $
Цена в валюте аукциона 200000 JPY
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123
Где продать?
Для продажи 1/2 гинеи 1791 "Лопата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск