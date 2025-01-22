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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1819 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1819
Средняя цена 110000 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1819 Гурт "LIX"
Средняя цена 800 $
Продажи
3 750
Аверс
Реверс
1 крона 1819 Гурт "LX"
Средняя цена 870 $
Продажи
0 166
Аверс
Реверс
1 крона 1819 Гладкий гурт
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1819 Маленькая голова
Средняя цена 310 $
Продажи
1 267
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1819
Средняя цена 260 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
6 пенсов 1819
Средняя цена 130 $
Продажи
0 63
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