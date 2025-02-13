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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 крона 1819 года. Гладкий гурт (Великобритания, Георг III)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 1 крона 1819 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 крона 1819 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Auction World

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 крона
  • Год 1819
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1819 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 24179 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5750 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания 1 крона 1819 на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1015 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 1 крона 1819 на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1819 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Великобритания 1 крона 1819 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
5750 $
Цена в валюте аукциона 5750 USD
Великобритания 1 крона 1819 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания 1 крона 1819 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS64 NGC
Цена
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