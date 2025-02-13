Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 крона 1819 года. Гладкий гурт (Великобритания, Георг III)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 крона
- Год 1819
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1819 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 24179 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5750 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Heritage (2)
- Spink (1)
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
5750 $
Цена в валюте аукциона 5750 USD
Где продать?
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