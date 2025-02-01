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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Соверен 1819 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Соверен 1819 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Соверен 1819 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,99 гр
  • Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,574

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Соверен
  • Год 1819
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1819 года. Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 941 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 155000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
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Великобритания Соверен 1819 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
156000 $
Цена в валюте аукциона 156000 USD
Великобритания Соверен 1819 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
23694 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Великобритания Соверен 1819 на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания Соверен 1819 на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1819 на аукционе Coins of the Realm - June 27, 2020
Продавец Coins of the Realm
Дата 27 июня 2020
Сохранность F
Цена
Великобритания Соверен 1819 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2014
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Соверен 1819 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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