Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Соверен 1819 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,99 гр
- Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,574
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал Соверен
- Год 1819
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1819 года. Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 941 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 155000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins of the Realm (1)
- Heritage (1)
- SINCONA (1)
- Spink (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
156000 $
Цена в валюте аукциона 156000 USD
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
23694 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2014
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи Соверен 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск