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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1793 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1793 Лопата
Средняя цена 1500 $
Продажи
4 292
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1793 Лопата
Средняя цена 670 $
Продажи
1 56
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