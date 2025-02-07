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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1774 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1774 Четвертый тип
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 201
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1774 Второй тип
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1774 Третий тип
Средняя цена 9400 $
Продажи
0 2
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