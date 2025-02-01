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1/2 гинеи 1774 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1774 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1774 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1774
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1774 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1217 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 5060 USD. Торги состоялись 28 мая 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
3592 $
Цена в валюте аукциона 3600 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность F
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 31, 2006
Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 31, 2006
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2006
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" на аукционе Goldberg - February 8, 2006
Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" на аукционе Goldberg - February 8, 2006
Продавец Goldberg
Дата 8 февраля 2006
Сохранность MS61 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS61 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2004
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность AU58 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1774 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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