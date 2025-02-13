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1/2 гинеи 1774 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1774 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1774 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1774
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1774 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Spink UK за 10000 GBP. Торги состоялись 4 апреля 2024.

Сохранность
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Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Третий тип" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
12653 $
Цена в валюте аукциона 10000 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1774 "Третий тип" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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