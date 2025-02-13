Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1774 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1774
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1774 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Spink UK за 10000 GBP. Торги состоялись 4 апреля 2024.
Сохранность
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