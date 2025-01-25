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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1769 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1769 Третий тип
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1769 Второй тип
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 15
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