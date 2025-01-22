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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1769 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1769 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1769 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1769
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1769 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1140 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 8750 USD. Торги состоялись 29 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Coin Cabinet - December 18, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Goldberg - January 31, 2024
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
8750 $
Цена в валюте аукциона 8750 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 13, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе VL Nummus - October 25, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Spink - September 22, 2014
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Spink - June 26, 2013
Продавец Spink
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 30, 2008
Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Goldberg - February 8, 2006
Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Goldberg - February 8, 2006
Продавец Goldberg
Дата 8 февраля 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 2, 2004
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2004
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS63 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1769 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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