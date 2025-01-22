Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1769 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: VL Nummus
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1769
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1769 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1140 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 8750 USD. Торги состоялись 29 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 18 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
8750 $
Цена в валюте аукциона 8750 USD
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 8 февраля 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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