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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1813 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1813 Военный
Средняя цена 6300 $
Продажи
3 249
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1813 Герб с подвязкой
Средняя цена 1600 $
Продажи
1 176
Аверс
Реверс
1/3 гинеи 1813 Второй тип
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 24
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