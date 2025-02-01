Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/3 гинеи 1813 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,7834 гр
- Чистого золота (0,0821 oz) 2,5524 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/3 гинеи
- Год 1813
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 гинеи 1813 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 810 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
6250 $
Цена в валюте аукциона 6250 USD
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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