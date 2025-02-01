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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/3 гинеи 1813 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/3 гинеи 1813 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/3 гинеи 1813 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,7834 гр
  • Чистого золота (0,0821 oz) 2,5524 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/3 гинеи
  • Год 1813
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 гинеи 1813 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 810 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе St James’s - June 5, 2024
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1533 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
6250 $
Цена в валюте аукциона 6250 USD
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Frühwald - December 6, 2013
Продавец Frühwald
Дата 6 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Stack's - June 20, 2010
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Stack's - June 20, 2010
Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2007
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1/3 гинеи 1813 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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