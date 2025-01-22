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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1795 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1795 Лопата
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 113
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1795 Лопата
Средняя цена 870 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1795
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1795
Средняя цена 80 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 пенса 1795
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1795
Средняя цена 80 $
Продажи
0 11
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