Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1795 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Numismatik Naumann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал Пенни
- Год 1795
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1795 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 30096 проданному на аукционе Heritage Auctions за 48000 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 августа 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 августа 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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