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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1795 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Пенни 1795 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Пенни 1795 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Numismatik Naumann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Пенни
  • Год 1795
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1795 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 30096 проданному на аукционе Heritage Auctions за 48000 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (5)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания Пенни 1795 на аукционе Naumann - January 2, 2022
Продавец Naumann
Дата 2 января 2022
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Великобритания Пенни 1795 на аукционе Russiancoin - September 5, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Великобритания Пенни 1795 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1795 на аукционе Russiancoin - June 13, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1795 на аукционе Russiancoin - July 19, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1795 на аукционе Russiancoin - April 25, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 25 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1795 на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1795 на аукционе TimeLine Auctions - February 25, 2017
Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1795 на аукционе Heritage - August 27, 2015
Великобритания Пенни 1795 на аукционе Heritage - August 27, 2015
Продавец Heritage
Дата 27 августа 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1795 на аукционе Heritage - August 21, 2014
Великобритания Пенни 1795 на аукционе Heritage - August 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 августа 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1795 на аукционе Numis.be - May 21, 2013
Продавец Numis.be
Дата 21 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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