Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1795 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 3 пенса
- Год 1795
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1795 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1236 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 200 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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