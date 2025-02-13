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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1795 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 3 пенса 1795 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 3 пенса 1795 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1795
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1795 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1236 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 200 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1795 на аукционе Auctiones - June 18, 2023
Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1795 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Великобритания 3 пенса 1795 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Великобритания 3 пенса 1795 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 176 USD
Великобритания 3 пенса 1795 на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1795 на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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