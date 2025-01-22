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4 пенса (1 Грот) 1795 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1795 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1795 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1795
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1795 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 538 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 50 USD. Торги состоялись 18 декабря 2013.

Сохранность
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  • CNG (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1795 на аукционе CNG - December 18, 2013
Продавец CNG
Дата 18 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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