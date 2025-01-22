Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1795 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1795
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1795 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 538 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 50 USD. Торги состоялись 18 декабря 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- CNG (1)
Где продать?
Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск